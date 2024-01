Banco Santander Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Banco Santander-RSI liegt bei 79,29, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,45, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionen im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Banco Santander zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Santander-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,51 EUR. Der letzte Schlusskurs von 3,7175 EUR weicht somit um +5,91 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 3,78 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Banco Santander-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Banco Santander veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Banco Santander, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit zwei schlechten und null guten Signalen. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.