Banco Santander Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Banco Santander-Aktie hat laut der technischen Analyse derzeit ein "Neutral"-Rating. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 3,53 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs einen Abstand von +3,73 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 3,78 EUR, was einer Differenz von -3,13 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet das Gesamtbefund daher "Neutral".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Aktie von Banco Santander kurzfristig überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 74,49 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da Banco Santander auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Meinungen in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ waren, während in den letzten Tagen mehr positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung zu.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Banco Santander. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und das langfristige Stimmungsbild insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Banco Santander-Aktie führen.