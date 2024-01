Banco Santander Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Die technische Analyse der Banco Santander zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,48 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,7795 EUR) um +8,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,7 EUR weist mit einer Abweichung von +2,15 Prozent auf eine "Neutral"-Wertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Gut".

In den sozialen Medien wurde die Banco Santander in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene lässt daher die Einstufung "Schlecht" zu. Die Auswertung ergab auch 4 negative Signale, woraus eine "Schlecht" Empfehlung resultiert.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen jedoch aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich jedoch leicht reduziert. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Banco Santander-Aktie beträgt 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (47,88) liefert ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.