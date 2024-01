Banco Santander Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Banco Santander war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten positiven Themen die Diskussionen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 7 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,49 EUR mit dem aktuellen Kurs (3,8915 EUR) der Banco Santander-Aktie, ergibt sich eine Abweichung von +11,5 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 3,75 EUR, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,77 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Banco Santander liegt bei 32,89, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Betrachtet man die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Banco Santander in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".