Banco Santander Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Banco Santander liegt bei 30,9, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Es ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 betrachtet einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 42, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Santander verläuft aktuell bei 3,49 EUR, was die Aktie als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 3,9125 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,11 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 3,73 EUR, ergibt sich ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Bei Banco Santander konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen, während negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert wurden. Insgesamt bekommt Banco Santander daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Banco Santander wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.