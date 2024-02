Banco Santander Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist wichtig, um die kurzfristige Kursentwicklung vorherzusagen. Für Banco Santander zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis einen Wert von 74,49 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch eine weniger starke Schwankung und liegt im neutralen Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Santander aktuell bei 3,53 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 3,6615 EUR etwa 3,73 Prozent darüber. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,78 EUR, was einer Differenz von -3,13 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um Banco Santander neutral ist, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch auf die Änderung der Stimmung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Schließlich zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung, dass in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich negative Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien abgegeben wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt neutral ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Banco Santander basierend auf dem Relative-Stärke-Index, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, sowie der Anleger-Stimmung.