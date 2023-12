Banco Santander Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

In der aktuellen technischen Analyse der Banco Santander-Aktie wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet, der aktuell 3,47 EUR beträgt. Der letzte Schlusskurs von 3,808 EUR liegt deutlich darüber, was einer Differenz von +9,74 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+3,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass Banco Santander weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für den RSI ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderungen wird Banco Santander langfristig eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderungen war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde als neutral bewertet, und es wurden auch einige negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, obwohl auch 3 Schlecht-Signale identifiziert wurden.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Auswertung der Anleger-Stimmung für Banco Santander ein "Neutral"-Rating.