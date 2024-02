Banco Santander Aktie: Was wird das noch werden?

Die charttechnische Entwicklung der Banco Santander-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 3,53 EUR, was einer Abweichung von +3,73 Prozent zum letzten Schlusskurs von 3,6615 EUR entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, mit einem Wert von 3,78 EUR und einer Abweichung von -3,13 Prozent. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Banco Santander ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 beträgt 74,49, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 58,27 aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Banco Santander ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen aus den letzten beiden Wochen ergibt die Gesamteinschätzung "Schlecht". Allerdings zeigen sich auch vereinzelt positive Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hingegen war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Banco Santander in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Es wird jedoch auch festgestellt, dass über Banco Santander weniger diskutiert wird als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.