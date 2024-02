Banco Santander Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. In Bezug auf die Banco Santander-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 45, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,3 ebenfalls neutral, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussion und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Banco Santander, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Santander-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,52 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3,6845 EUR, was einer Abweichung von +4,67 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (3,79 EUR) führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf die Banco Santander-Aktie verzeichnet werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen nahm in den letzten Wochen ab, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.