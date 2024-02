Banco Santander Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Banco Santander festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der relative Stärke-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 55,95 und für 25 Tage bei 56,22. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,51 EUR und einen aktuellen Kurs von 3,6595 EUR, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,26 Prozent und die Aktie liegt damit ebenfalls im "Neutral"-Bereich. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 3,79 EUR auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Abstand von -3,44 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion verstärkt von positiven Themen geprägt, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.