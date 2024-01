Banco Santander Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Der Relative Strength Index (RSI) der Banco Santander beträgt 30,9, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dieser Index zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Banco Santander daher in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über Banco Santander waren in den letzten zwei Wochen besonders negativ. Dies führte zu einer neutralen Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment. Während der letzten ein bis zwei Tage wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Santander derzeit bei 3,49 Euro. Dies führt zu einer guten Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 3,9125 Euro aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +12,11 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 3,73 Euro angenommen, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "gut".