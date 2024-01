Banco Santander Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Banco Santander als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Banco Santander-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,64 und ein Wert für den RSI25 von 56,51. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien wurde die Banco Santander in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine neutrale Einstufung. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu 5 Schlecht-Signalen führt.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung gemessen. Dabei zeigt sich, dass die Beitragsanzahl eine starke Aktivität aufweist, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass die Banco Santander-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage positiv bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber. Allerdings ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Banco Santander-Aktie auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse als neutral eingestuft, wobei die langfristige Stimmungslage als schlecht bewertet wird.