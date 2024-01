Banco Santander Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Aktie der Banco Santander liegt mit einem Kurs von 3,6475 EUR derzeit 3,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +3,92 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie der Banco Santander diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um die Banco Santander, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 52, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (57,91) ergänzt diese Einschätzung, sodass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie zu. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.