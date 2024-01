Banco Santander Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Banco Santander-Aktie ergibt unterschiedliche Bewertungen je nach Analysebasis. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, so liegt der aktuelle Wert bei 3,5 EUR. Der letzte Schlusskurs von 3.8015 EUR liegt somit deutlich darüber (+8,61 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei einer Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 3,77 EUR, was einer ähnlichen Höhe zum letzten Schlusskurs (+0,84 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) ergibt ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 49,64 und der RSI25 bei 56,51, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Banco Santander zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität deuten auf eine positive Stimmung hin, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz aufweist. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Auch die Anleger-Stimmung ist uneinheitlich. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu verzeichnen waren, zeigen die jüngsten Kommentare und Wortmeldungen hingegen eine negative Tendenz. Die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen ergab insgesamt 5 "Schlecht"-Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und die Anleger-Stimmung somit unterschiedliche Bewertungen für die Banco Santander-Aktie.