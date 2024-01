Banco Santander Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Banco Santander festgestellt werden. Diese Beobachtung basiert auf der Analyse von Diskussionen in sozialen Medien. Auch wenn eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war, wurde eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen beobachtet. Daher wird das Sentiment mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Banco Santander liegt bei 30,9, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Santander verläuft aktuell bei 3,49 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 3.9125 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,11 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 3,73 EUR angenommen hat, entspricht einer aktuellen Differenz von +4,89 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt wird daher die technische Analyse in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Banco Santander diskutiert, wobei an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell dagegen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingeschätzt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Banco Santander daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.