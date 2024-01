Banco Santander Aktie: Ist es das gewesen?

Banco Santander wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der Analyse haben wir auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang haben wir die Aktie von Banco Santander auf diese beiden Faktoren hin untersucht.

Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Banco Santander zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erhält.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Banco Santander ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Banco Santander-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,64, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 56,51 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die charttechnische Entwicklung der Banco Santander-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,5 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3.8015 EUR liegt daher deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 3,77 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Banco Santander-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.