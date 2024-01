Banco Santander Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Banco Santander in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, daher erhält Banco Santander ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Banco Santander beträgt 79,29 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Banco Santander für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Santander ein positives Bild, wobei der Aktienkurs einen Abstand von +5,91 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei -1,65 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dennoch wurden auf analytischer Seite hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt jedoch eine Bewertung von "Gut".