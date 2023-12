Banco Santander Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation zu setzen. Dadurch dient er als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Banco Santander-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 28 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (27,27) zeigt, dass auch auf dieser Basis das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird, was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Banco Santander.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Banco Santander von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab hauptsächlich neutrale Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zudem wurden 2 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Banco Santander bei 3,94 EUR derzeit +8,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +13,87 Prozent liegt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Banco Santander, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen um die Aktie zeigt, dass diese vergleichsweise neutral ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.