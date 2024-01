Banco Santander Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

In den letzten vier Wochen wurde bei Banco Santander eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Banco Santander von 3,88 EUR eine Entfernung von +11,49 Prozent vom GD200 (3,48 EUR), was auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,72 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Banco Santander-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Banco Santander von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Banco Santander-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen (7 Tage) als auch im etwas längeren (25 Tage) Zeitraum. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.