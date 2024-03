Banco Santander Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die private Anleger-Stimmung für Banco Santander ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anlegerstimmung. Auch die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Banco Santander derzeit bei 3,6615 EUR liegt, was einem Abstand von +3,73 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -3,13 Prozent, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Banco Santander zeigt auf 7-Tage-Basis eine Überkauftheit an, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Banco Santander-Aktie daher eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch in der technischen Analyse.