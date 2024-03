Banco Macro Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Banco Macro. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Banco Macro geführt. Das Stimmungsbarometer zeigte insgesamt 14 Tage lang in eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 6,64 Punkten, was bedeutet, dass die Banco Macro-Aktie überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 15,6 eine Überverkauftheit an. Daher erhält die Aktie in beiden Fällen eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Banco Macro in den letzten 12 Monaten eine Performance von 136,14 Prozent erzielt. Dies stellt eine deutliche Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche dar, die im Durchschnitt nur um 5,16 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Performance von Banco Macro mit 122,21 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.