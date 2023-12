Banco Macro Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Banco Macro hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Finanzsektor um 66,38 Prozent verbessert. Dies liegt mehr als 60 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Selbst im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent aufwies, liegt Banco Macro mit einer Rendite von 68,8 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen bewerteten überwiegend private Nutzer in sozialen Medien Banco Macro besonders positiv. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden kann, da in den vergangenen Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen wichtige Veränderungen hinsichtlich des aktuellen Bildes der Aktie. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Banco Macro festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von 35,71 zeigt, dass die Banco Macro aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 30, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Gesamteinstufung des RSI für Banco Macro ebenfalls "Neutral".

Sollten Banco Macro Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Banco Macro jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Banco Macro-Analyse.

Banco Macro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...