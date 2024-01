Banco Latinoamericano de Comercio Exterior Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs des Banco Latinoamericano De Comercio Exterior hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 50,04 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 20,49 Prozent, und die Banco Latinoamericano De Comercio Exterior liegt aktuell 40,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem neutralen Rating für die Aktie führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls verstärkt positiv gestimmt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 46 und in den letzten 25 Handelstagen bei 53,2. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und führt somit zu einem neutralen Rating für den RSI.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Banco Latinoamericano De Comercio Exterior-Aktie aufgrund der aktuellen Performance und des Anleger-Sentiments neutral bewertet wird.