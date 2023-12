Banco Latinoamericano de Comercio Exterior Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Banco Latinoamericano De Comercio Exterior zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,49 USD um 4,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch 14,71 Prozent, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Banco Latinoamericano De Comercio Exterior als "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 positive Einschätzungen und keine negativen Bewertungen abgegeben, was langfristig zu einer positiven Beurteilung führt. Für den aktuellen Kurs von 24,49 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 40,87 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 34,5 USD führt. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Banco Latinoamericano De Comercio Exterior. Sowohl der RSI7 (43,18) als auch der RSI25 (42,55) führen zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.