Banco Latinoamericano de Comercio Exterior Aktie: Alles nach Plan!

Die Aktie von Banco Latinoamericano De Comercio Exterior hat in den letzten Monaten eine neutrale Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was auf die übliche Aktivität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 3,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,76 Prozent liegt. Daher erhält Banco Latinoamericano De Comercio Exterior eine schlechte Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 24,46 USD um 14,41 Prozent über dem GD200 (21,38 USD) liegt, was als gutes Signal betrachtet wird. Der GD50 liegt bei 23,54 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Kurs der Banco Latinoamericano De Comercio Exterior-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem KGV von 6,06 im Vergleich zum Branchen-KGV von 51,87. Daher ergibt sich eine gute Empfehlung auf fundamentaler Basis.