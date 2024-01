Banco De SAbadell Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Banco De Sabadell basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in Bezug auf den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über das Unternehmen diskutiert. An drei Tagen war die Stimmung negativ, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Banco De Sabadell liegt bei 21,98, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beträgt 64,29 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild verstärken oder verändern. Bei Banco De Sabadell wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Banco De Sabadell derzeit bei 1,09 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 1,2215 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +12,06 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,22 EUR, was einen Abstand von +0,12 Prozent bedeutet und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".