Forward Air Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Forward Air-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 53,18), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Forward Air bei 1,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Forward Air-Aktie aufgrund des Unterschieds von 26,88 Prozent zwischen dem Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage (87,13 USD) und dem letzten Schlusskurs (63,71 USD). Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 66,29 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Forward Air in den letzten vier Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

