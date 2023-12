Banco Comercial Portugues Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktien von Banco Comercial Portugues war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar auf grün. Aktuell sind die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was als positiv bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich jedoch, dass die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutieren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Banco Comercial Portugues-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie betrachtet, zeigt sich ein gemischtes Bild. Im Zeitraum von 200 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktienkurse von Banco Comercial Portugues als überkauft betrachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Einstufung.

