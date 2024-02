Banco Bradesco-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Banco Bradesco hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Mit einer Differenz von 138,86 Prozentpunkten wird die Einstufung als "Schlecht" angesehen.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Banco Bradesco als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 11,65 insgesamt 34 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" von 17,74. Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Analysten haben der Aktie der Banco Bradesco in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 3,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,21 Prozent bedeutet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie der Banco Bradesco im letzten Jahr eine Rendite von 33,42 Prozent erzielt, was 30,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, wobei die Banco Bradesco aktuell 35,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.