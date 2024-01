Banco Bradesco Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco Vz":

Die Aktien von Banco Bradesco bieten derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 138,98 Prozentpunkten. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 3,5 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (3,28 USD) könnte die Aktie um 6,71 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Banco Bradesco-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Banco Bradesco in den letzten 12 Monaten um 47,17 Prozent höher als der Durchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent, womit Banco Bradesco mit 45,69 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.