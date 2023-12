Banco Bradesco Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco Vz":

Der Aktienkurs von Banco Bradesco hat in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 47,17 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -2,58 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Banco Bradesco im Branchenvergleich eine Outperformance von +49,75 Prozent erreicht hat. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite 6,38 Prozent, wobei Banco Bradesco um 40,78 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Banco Bradesco wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Banco Bradesco zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Banco Bradesco bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Dividendenrendite für Banco Bradesco beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,17) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln unterschiedliche Meinungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Aktie von Banco Bradesco bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.