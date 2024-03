Banco Bradesco Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Banco Bradesco-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie ist insgesamt positiv, da in den letzten zwölf Monaten überwiegend gute Einstufungen abgegeben wurden. Das Kursziel liegt im Mittel bei 3,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,67 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, jedoch zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eine überwiegend positive Tendenz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV von 9,73 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.