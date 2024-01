Banco Bradesco Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco Vz":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Banco Bradesco wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Derzeit beträgt der 7-Tage-RSI 68 Punkte, was darauf hinweist, dass Banco Bradesco weder überkauft noch überverkauft ist, was die Aktie als "neutral" einstuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 49,57, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Bewertung "Gut", 0-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal die Bewertung "Schlecht" für Banco Bradesco vergeben. Dies führt langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 3,38 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 3,55 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 3,5 USD führt und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhalten die institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Die Dividendenrendite von Banco Bradesco liegt bei 0 Prozent, was 138,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Handelsbanken" liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde über Banco Bradesco zuletzt neutral berichtet, wobei sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Banco Bradesco befasst hat, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den RSI als auch für das Anleger-Sentiment bei der Analyse von Banco Bradesco.