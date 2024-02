Banco Bradesco Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco SA Vz":

Die Aktie von Banco Bradesco wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 11,65 liegt sie insgesamt 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 17,74 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor konnte die Aktie von Banco Bradesco im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,42 Prozent erzielen. Das bedeutet eine Überperformance von 30,18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt von 3,24 Prozent in der Branche. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -2,02 Prozent, und Banco Bradesco liegt aktuell 35,44 Prozent darüber. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Banco Bradesco-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristige Sicht ist der RSI jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung der RSIs als "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Banco Bradesco ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".