Banco Bradesco Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Banco Bradesco muss sich im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken mit einer Dividende von 0 % als niedriger einstufen lassen. Dies ergibt sich aus der Differenz von 138,68 Prozentpunkten, was derzeit eine Einstufung als "Schlecht" bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Banco Bradesco steht derzeit bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,72 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Bradesco bei 3,08 USD, was eine Einstufung als "Gut" bedeutet. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,55 USD, was einem Abstand von +15,26 Prozent entspricht und somit ebenfalls als positiv zu bewerten ist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie mit einem Niveau von 3,19 USD eine Differenz von +11,29 Prozent, was ein weiteres "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich ein positiver Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Banco Bradesco ist derzeit überwiegend negativ. Die Diskussionen in den sozialen Medien und der Meinungsmarkt haben in den letzten Tagen vor allem die negativen Themen rund um Banco Bradesco behandelt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

