Banco Bradesco Aktie: Jubelschreie!

Die Analysten schätzen die Aktie der Banco Bradesco auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden die Bewertungen wie folgt abgegeben: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Banco Bradesco vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 3,5 USD, was einer Erwartung von 25,9 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,78 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 138,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Handelsbanken, 138,55). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Banco Bradesco-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 15,18 Prozent, was 10,91 Prozent über dem Durchschnitt (4,27 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -2,81 Prozent. Banco Bradesco liegt aktuell 17,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Banco Bradesco besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Banco Bradesco insgesamt eine "Gut"-Bewertung.