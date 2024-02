Banco Bradesco Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Analysteneinschätzung für die Banco Bradesco-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten, 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 29,63 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,7 USD. Somit lautet die Empfehlung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Banco Bradesco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,42 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,52 Prozent für Banco Bradesco im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Banco Bradesco 151388,55 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich führt dies zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Banco Bradesco eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Banco Bradesco daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Banco Bradesco eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 139,01 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".