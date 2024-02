Banco Bradesco Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Banco Bradesco: Aktie wird als unterbewertet eingestuft

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banco Bradesco liegt derzeit bei 11,65, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Banco Bradesco liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 72,04 bzw. 75,68, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind alle als "Gut" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 29,63 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für Banco Bradesco führt.