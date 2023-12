Banco Bradesco Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco Vz":

Eine technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Banco Bradesco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,05 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,55 USD (+16,39 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Eine Berechnung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs (3,09 USD) auch hier über dem gleitenden Durchschnitt (+14,89 Prozent) liegt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Banco Bradesco lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie zu. Obwohl die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, deutet die positive Rate der Stimmungsänderung auf eine "Gut"-Einstufung hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Banco Bradesco-Aktie eine Rendite von -25,63 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Banco Bradesco ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. Positive Themen dominierten in den letzten Tagen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren.