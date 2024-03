Banco Bradesco Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco SA Vz":

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Bei der Aktie von Banco Bradesco zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Banco Bradesco war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhalten wir bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Zuletzt stand auch die Aktie von Banco Bradesco im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Banco Bradesco, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Banco Bradesco hat mit einem KGV von 9,73 einen deutlich günstigeren Wert als das Branchenmittel von 134,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Analysteneinschätzungen für Banco Bradesco waren in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 3,5 USD, was eine 25,45-prozentige Steigerung vom letzten Schlusskurs bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Banco Bradesco-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.