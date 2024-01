Banco Bradesco Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco Vz":

Im vergangenen Jahr haben Analysten der Banco Bradesco einmal die Bewertung "Gut" und kein einziges Mal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" gegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Es gibt keine neuen Analystenupdates zur Banco Bradesco im letzten Monat. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 3,38 USD und erwarten eine Entwicklung von 3,55 Prozent, wobei sie ein mittleres Kursziel bei 3,5 USD festlegen. Dies wird als "Neutral"-Einschätzung betrachtet, und insgesamt erhält die Banco Bradesco von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Banco Bradesco deutlich zum Positiven verändert. Dies wird auf positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt und daher mit "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat dagegen abgenommen, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Banco Bradesco daher auch in diesem Bereich ein "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Banco Bradesco liegt derzeit bei 12,47 Euro, was 20 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In technischer Hinsicht ist die Banco Bradesco derzeit ebenfalls positiv zu bewerten. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 3,11 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3,38 USD liegt, was einer Abweichung von +8,68 Prozent entspricht. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 3,25 USD, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht und daher als "Neutral"-Wert bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit auch in der technischen Analyse ein Rating von "Gut".