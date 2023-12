Banco Bradesco Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Banco Bradesco-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 3,08 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 3,55 USD, was einem Abstand von +15,26 Prozent entspricht, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3,19 USD, was einer Differenz von +11,29 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Banco Bradesco-Aktie ist hingegen negativ. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Banco Bradesco zeigt einen Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,47 Euro, was 24 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 16 Euro. Dadurch wird die Banco Bradesco-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher die Bewertung "Gut".