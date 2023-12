Banco BradescoADR Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Banco Bradesco, so ergibt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 20,45 Punkten liegt, was bedeutet, dass Banco Bradesco momentan überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Banco Bradesco weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird das Wertpapier für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Banco Bradesco auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Banco Bradesco-Aktie ein Durchschnitt von 3,06 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,59 USD, was einem Unterschied von +17,32 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (3,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite für Banco Bradesco beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,17 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" eingestuft.