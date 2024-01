Banco BradescoADR Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Dividendenrendite für die Aktie von Banco Bradesco beträgt derzeit 0 %, was 138,98 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Handelsbanken liegt. Dies deutet darauf hin, dass Anleger mit geringeren Erträgen rechnen müssen und die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Banco Bradesco ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Banco Bradesco überkauft ist, was kurzfristig zu Kursrücksetzern führen könnte. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Banco Bradesco-Aktie sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt nahe dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Banco Bradesco aufgrund der niedrigen Dividendenrendite, der positiven Anlegerstimmung und der neutralen technischen Analyse insgesamt eine eher durchschnittliche Bewertung.