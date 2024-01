Banco BradescoADR Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Banco Bradesco derzeit gut abschneidet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 3,11 USD, was 8,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 3,38 USD liegt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,25 USD, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht, und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 68 Punkte, was auf eine "Neutral" Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI von 49,57 zeigt ebenfalls eine "Neutral" Einstufung. Somit wird Banco Bradesco insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Banco Bradesco im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,17 Prozent erzielt, was 36,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche der Handelsbanken liegt die Rendite bei 2,15 Prozent, wobei Banco Bradesco um 45,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien keine klaren positiven oder negativen Meinungen zu Banco Bradesco veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen konzentrierte sich die Diskussion jedoch mehr auf positive Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.