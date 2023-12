Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Faktoren für die Stimmungslage unter Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter den Nutzern im Internet eine Rolle. Für die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ergibt die Untersuchung der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mit 8,284 EUR inzwischen +3,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Für den kurzfristigen Zeitraum wird daher die Einschätzung "Neutral" abgegeben. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Gut" vergeben, da die Distanz zum GD200 sich auf +16,02 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ein "Schlecht"-Rating aufgrund des RSI7-Werts von 87,5. Für den RSI25-Wert von 39,57 wird hingegen eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, was insgesamt zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der in die Bewertung einer Aktie einfließt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch weitere Studien zeigen, dass insgesamt mehr positive Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung "Gut" in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.