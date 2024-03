Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung zulässt. Die Redaktion hat auch 5 positive und 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamteinstufung "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria derzeit bei 7,85 EUR. Der Aktienkurs selbst ging bei 10,19 EUR aus dem Handel und hat somit einen Abstand von +29,81 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +13,85 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 9,28 Punkte, was darauf hindeutet, dass Banco Bilbao Vizcaya Argentaria momentan überverkauft ist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,55 eine Überverkauftheit an und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich hier insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung positiv ist und die technische Analyse eine gute Entwicklung zeigt. Allerdings ist die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung als unterdurchschnittlich einzustufen.