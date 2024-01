Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmung und der Buzz rund um Banco Bilbao Vizcaya Argentaria können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie nur eine geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in diesem Bereich die Beurteilung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Banco Bilbao Vizcaya Argentaria eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch überwiegend negativ, weshalb Banco Bilbao Vizcaya Argentaria eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mittlerweile auf 7,29 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 8,28 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 8,26 EUR, wodurch die Aktie aus dieser Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria liegt bei 60,28, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,26, wodurch eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

