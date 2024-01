Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Bei Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen hatten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Social Media war die Stimmung gegenüber Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab sechs positive und sieben negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse bekommt das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit Kaufsignale waren. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,32 EUR, während der aktuelle Kurs bei 8,142 EUR liegt. Dies führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 8,3 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria liegt bei 82,98, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.