Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 98,1, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,83, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie nach trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,34 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,996 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,94 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,32 EUR, was einer Abweichung von -3,89 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln, wovon 7 als Gut und 0 als Schlecht eingestuft werden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria die Gesamteinstufung: "Schlecht" in diesem Punkt.